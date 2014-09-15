На Донбассе пограничники готовятся взять под контроль линию разграничения с боевиками

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

"На выполнение мирного плана Президента Украины по урегулированию ситуации в восточных регионах Украины Государственная пограничная служба Украины продолжает рекогносцировку (выезд на место будущего размещения новых подразделений пограничной службы) районов развертывания пограничных подразделений в полосе безопасности вдоль линии разграничения", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСНБО: Украинская авиация ведет наблюдение в зоне АТОТакже завершается подготовка оперативно-боевых пограничных комендатур к их выдвижению в районы развертывания. Осуществляются мероприятия по материально-техническому обеспечению данных подразделений.