На Донбассе пограничники готовятся взять под контроль линию разграничения с боевиками

21:42, 15 сентября 2014
Политика
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Государственная пограничная служба Украины продолжает рекогносцировку районов развертывания пограничных подразделений в полосе безопасности вдоль линии разграничения между боевиками и силами АТО.

Пограничники проводят рекогносцировку линии разграничения

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

"На выполнение мирного плана Президента Украины по урегулированию ситуации в восточных регионах Украины Государственная пограничная служба Украины продолжает рекогносцировку (выезд на место будущего размещения новых подразделений пограничной службы) районов развертывания пограничных подразделений в полосе безопасности вдоль линии разграничения", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСНБО: Украинская авиация ведет наблюдение в зоне АТОТакже завершается подготовка оперативно-боевых пограничных комендатур к их выдвижению в районы развертывания. Осуществляются мероприятия по материально-техническому обеспечению данных подразделений.

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