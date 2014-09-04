Российская артиллерия на камеру обстреляла позиции ВСУ под Безымянным

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Бои вблизи Мариуполя. Около двух часов назад в районе населенного пункта Безымянное русская артиллерия открыла огонь по позициям Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении

Читайте такжеСиловики уничтожили четыре танка боевиков под Мариуполем«По данным разведки, неподалеку от орудийных расчетов расположились съемочные группы российских телеканалов. Их целью было отснять очередной провокационный материал. Ведь беспринципности российских военных и масс-медиа и дальше нет предела. Огневые позиции русской артиллерии обустроили на территории пансионата «Утес». Впрочем, украинские военные не поддались на провокацию», - отмечает штаб АТО.