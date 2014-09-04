​Луганск полностью перешел под контроль боевиков

Об этом на заседании Киеврады заявил заместитель командира батальона территориальной обороны "Киев-12" Антон Шаповал, передает LB.ua.

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По его словам, в результате ночного обстрела базовый лагерь батальона в Жовтневом районе Луганска был полностью уничтожен боевиками, и бойцы были вынуждены отойти в место постоянно дислокации, оставив город. Антон Шаповал добавил, что "Киев-12" был последним батальоном, который еще удерживал позиции в городе.

Он рассказал также, что сверху батальону была дана команда держаться до конца, но комбат решил отвести бойцов. Антон Шаповал уверен, что это правильно решение, так как в ином случае были бы сотни погибших солдат.

Он сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела есть погибшие и раненные, но их количество не уточнил.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября военнослужащие сил АТО, которые были задействованы в обороне от террористов и российских военных аэропорта "Луганск" по приказу покинули этот объект.