Силы АТО по приказу покинули аэропорт "Луганск"

Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"На луганском направлении украинские военные получили приказ и отошли из аэропорта "Луганск", - сказал Андрей Лысенко. Он отметил, что "смотря на точность обстрелов аэропорта, можно сделать вывод, что стрельбу из артсистем ведут профессиональные военные".

Как сообщал УНИАН, вчера вечером 1,5 тыс. украинских военныхпытались отбить луганский аэропорт, и оказались в окружении боевиков. Сегодня утром оборонительный бой украинских десантников с усиленным танковым батальоном вооруженных сил РФ за удержание аэропорта "Луганск" продолжался.