Американская Sky News показала видео с российскими солдатами возле Мариуполя

Журналисты записали, в частности, на видео небольшой конвой военных, которые ехали на БТР, российском УАЗ 469 и еще нескольких автомобилях с вооружением на них.

Автор материала отметила, что военные одеты и оснащены значительно лучше, чем присутствующие в регионе так называемые "ополченцы" и выглядят как профессиональные хорошо вооруженные солдаты.

Эксперты, которых цитируют в материале, указывают на многие свидетельства, подтверждающие этот тезис.

Среди них - это тип техники и вооружения, которое они используют, военная форма и значки в виде "белого круга", которыми, как считается на Донбассе, обозначаются российские регулярные войска.

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Как сообщал УНИАН, вчера президент США Барак Обама назвал бесспорным то, что Россия ввела свои регулярные войска на восток Украины для поддержки пророссийских боевиков.

Украина объявила о начале неприкрытой агрессии россиян и введении войск на прошлой неделе после того, как российские военные открыли новый фронт борьбы за восток, захватив несколько городов на пути к Мариуполю, который стал центром украинской власти в Донецкой области.

Россия вопреки многочисленным неопровержимым доказательствам продолжает заявлять, что в Украине нет российских регулярных войск.