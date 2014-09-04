На закрытом заседании ВР вопрос о введении военного положения не будет рассматриваться - депутат

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Анатолий Гриценко.

«О введении военного положения не идет речь, нет такого решения президента. Не планируется также принятие каких-то законопроектов, они в повестку дня не включены», - заметил он.Читайте такжеСегодня ВР может уволить Гелетея - нардеп

Вместо этого, по данным Гриценко, будет рассмотрение трех блоков вопросов.

Российская агрессия и ее отражение. С докладами выступят: первый заместитель начальника Генштаба Геннадий Воробьев, временно исполняющий обязанности министра обороны Иван Руснак, председатель СБУ Валентин Наливайченко, начальник ГУР МО Юрий Павлов.

Работа правительства по обеспечению беженцев из зоны АТО и из Крыма. Докладывают: первый вице-премьер Владимир Гройсман, министр соцполитики Людмила Денисова и министр образования Сергей Квит.

Об антикризисных действиях правительства буду докладывать премьер-министр Арсений Яценюк.