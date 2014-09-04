На стене одного из домов Петербурга появился призыв "Прости нас, Украина"

Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, украинские хакеры взломали огромный светодиодный экран в центре культурной столицы РФ и запустили на нем антивоенную агитацию.

Хакеры обвинили Путина и Порошенко в разжигании вражды между Россией и Украиной.

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Ролик о событиях в Украине транслировали почти десять минут - потом трансляция прервалась и на экране снова появилась привычная реклама. Закончился ролик призывом остановить войну.