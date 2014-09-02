ЦИК до полуночи ожидает представления партиями кандидатур в состав окружкомов - председатель комиссии

23:46, 02 сентября 2014
Политика
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 Сегодня в полночь завершается срок подачи кандидатур для включения в состав окружных избирательных комиссий. 

ЦИК / pravo-znaty.org.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании ЦИК сообщил председатель комиссии Михаил Охендовский.

”Сегодня Центральная избирательная комиссия до 24.00 ожидает представления кандидатур в состав окружных избирательных комиссий”, - сказал он.

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Охендовский напомнил, что, в соответствии с законом, право на представление таких кандидатур имеют 4 парламентские партии, а также партии, кандидаты от которых были зарегистрированы во многомандатном и общегосударственном округе на очередных парламентских выборах в 2012 году.

Напомним, внеочередные парламентские выборы запланированы на 26 октября 2014 года.

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