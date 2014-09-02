Из-за войны в Украине около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома - ООН

Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным организации, за последние три недели число беженцев, переселившихся из районов боев в другие регионы Украины, увеличилось почти в три раза и сейчас составляет примерно 260 тысяч человек. 5 августа сообщалось о 117 тысячах украинских беженцев.Читайте такжеКонфликт в Донецкой и Луганской областях нарастает - помощник Генсека ООН

Кроме того, по подсчетам ООН, около 814 тысяч украинских беженцев сейчас находятся на территории России.

"Учитывая продолжающиеся бои в Донецке, Луганске и на юге Донецкой области, мы опасаемся, что число беженцев будет увеличиваться", - заявил глава европейского бюро управления Винсент Коштель.

В ООН полагают, что истинное число беженцев может быть гораздо больше, так как многие переезжают к родственникам или друзьям и не регистрируются на новом месте жительства.Читайте такжеПо данным ООН, с начала войны на Донбассе погибли более 2,5 тысяч человек

Справка УНИАН. По данным Межведомственного координационного штаба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на 2 сентября из района проведения антитеррористической операции в другие регионы переселено более 199 тыс. лиц.