Швейцария созвала экстренное заседание совета ОБСЕ из-за ситуации в Украине

Швейцария, которая председательствует в настоящее время в ОБСЕ, созывает экстренное заседание постоянного совета из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщается в Twitter швейцарского представительства ОБСЕ.

Отмечается, что заседание созвал председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер.

1) .@OSCE Special Permanent Council meeting, called for by #Swiss Chair Amb. Thomas Greminger at 11am, Hofburg. Focus #Ukraine .@OSCE_SMM — Swiss OSCE 2014 (@SwissOSCE2014) 28 августа 2014

На заседании будут обсуждать ситуацию в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал западных партнеров созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с существенным увеличением российских войск на востоке Украины.