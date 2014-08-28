Швейцария созвала экстренное заседание совета ОБСЕ из-за ситуации в Украине
12:53, 28 августа 2014Политика
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Заседание созвал председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер.
REUTERS
Швейцария, которая председательствует в настоящее время в ОБСЕ, созывает экстренное заседание постоянного совета из-за ситуации в Украине.
Об этом сообщается в Twitter швейцарского представительства ОБСЕ.
Отмечается, что заседание созвал председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер.
1) .@OSCE Special Permanent Council meeting, called for by #Swiss Chair Amb. Thomas Greminger at 11am, Hofburg. Focus #Ukraine .@OSCE_SMM
— Swiss OSCE 2014 (@SwissOSCE2014) 28 августа 2014
На заседании будут обсуждать ситуацию в Украине.
Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал западных партнеров созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с существенным увеличением российских войск на востоке Украины.
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