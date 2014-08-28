Швейцария созвала экстренное заседание совета ОБСЕ из-за ситуации в Украине

12:53, 28 августа 2014
Политика
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Заседание созвал председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер. 

REUTERS

Швейцария, которая председательствует в настоящее время в ОБСЕ, созывает экстренное заседание постоянного совета из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщается в Twitter швейцарского представительства ОБСЕ.

Отмечается, что заседание созвал председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер. 

На заседании будут обсуждать ситуацию в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал западных партнеров созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с существенным увеличением российских войск на востоке Украины.

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