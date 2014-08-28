Яценюк просит созвать Совбез ООН: Путин целенаправленно начал войну в Европе

11:28, 28 августа 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал западных партнеров созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с существенным увеличением российских войск на востоке Украины.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в ходе встречи с руководством ВКУ.

"Считаю необходимым, чтобы наши западные партнеры безотлагательно созвали чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Россия существенно нарастила военное присутствие в Украине", - заявил он.

Яценюк считает, что соответствующие чрезвычайные собрания должны пройти и в ОБСЕ и Евросоюзе на уровне министров иностранных дел ЕС.

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Также Яценюк отметил, что президент России Владимир Путин целенаправленно начал войну в Европе.

"Ситуация, действительно, очень сложная, и честь украинским воинам, которые охраняют и защищают наше государство. Владимир Путин целенаправленно начал войну в Европе. Это знает весь мир и скрыть это невозможно", - сказал он.

По словам Яценюка, сейчас от мира нужны действенные и эффективные шаги.

Ранее Яценюк призывал заморозить все российские банковские и финансовые активы в мире до момента выведения российских войск с территории Украины.

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