Представитель ЕК: Запомните 27 августа - в этот день началась открытая агрессия РФ в Украине

Россия повторяет крымский сценарий агрессии на материковой Украине. Об этом написал спикер Европейской комиссии в Киеве, чешский дипломат Давид Стулик на своей странице в Facebook, передает Радио Свобода.

«Запомните сегодняшний день, 27 августа. Сегодня началась открытая российская агрессия на украинскую территорию. Это правда, что эта агрессия происходила длительное время, начиная с Крыма, но теперь стало очевидно, крымский сценарий происходит и на материковой Украине», - пишет Стулик.

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Давид Стулик предупреждает, что с российской агрессией может столкнуться и непосредственно Запад.

«Страусиный подход меньше всего поможет в этой ситуации. Завтра мы можем столкнуться с полномасштабной войной. А послезавтра мы, в некоторых частях Запада, можем стать субъектами подобной агрессии», - отметил Стулик.

«Сегодня мы, европейцы, кто верит в четкие ценности, лозунги и принципы, должны осознать, что мы украинцы», - отмечает Стулик.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что сейчас на Донбассе воюют регулярные войска Украины и России.

В среду пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки заявила, что сообщение из Донбасса свидетельствуют, что Россия ведет прямое контрнаступление в Донецкой и Луганской областях Украины.

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В среду в СНБО заявили, что Вооруженные силы России продолжают перебрасывать военную технику и живую силу в пограничные с Украиной районы, прежде всего, в Ростовскую область. Часть этих подразделений нарушила государственную границу и находится сейчас на территории Украины.

Украина и Запад обвиняют Россию в поставках оружия и боевиков на Донбасс. Москва свою причастность отвергает.

АТО на Донбассе продолжается с апреля.