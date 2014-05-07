Нуланд: Россия повторяет на востоке Украины крымский сценарий

Такое мнение высказала Виктория Нуланд, представитель Госдепа США на слушаниях комитета Сената по поводу ситуации в Украине, которые прошли в Вашингтоне во вторник по местному времени, пишет Украинская правда.

"События от Славянска до Одессы разворачиваются по крымским сценарию: сначала организуются протесты в городах, которые были спокойными еще 2 месяца назад, затем запугивается местное население и за 2 недели проводится фальшивый референдум, как назначенный на 11 мая в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках", - подчеркнула она.

Нуланд отметила, что следующим шагом в Крыму был приход российских "миротворцев" якобы для того, чтобы защитить волеизъявление местных жителей.

"Российская военная интервенция является четким нарушением международного законодательства и Россия никого не обманет, называя свои войска миротворцами", - заявила она.

Она напомнила, что США поддерживают проведение президентских выборов в Украине, которые пытается саботировать Москва и выделили более 11 млн долларов на содействие их прозрачному проведению.

Кроме того, по ее словам, ОБСЕ готовится отправить в Украину 1 тысячу наблюдателей - рекордное количество в истории организации, каждый десятый из них будет из США.

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В то же время, хотя участники заседания положительно оценили попытки украинской власти провести демократические выборы, часть из них выразила опасения относительно возможности это сделать. В частности звучали предостережения относительно обеспечения участия в выборах жителей восточных областей и крымских татар.

"Референдум" сепаратистов 11 мая в качестве волеизъявления они же в целом оценили как ничтожный. Глава Freedom House Дэвид Крамер даже назвал его "шуткой".

Вопрос же относительно предоставления Украине военной помощи и применения новых санкций против России оказалось спорным. Несмотря на намерение удержать Москву от вторжения, некоторые участники заседания вновь выразили опасения, что дополнительные санкции могут только раздражать Путина и дать ему стимул "получить что-то взамен". Кроме того, прозвучало мнение о том, что в Киеве якобы запросили больше помощи, чем Вашингтон готов дать.

К окончательному выводу члены комитета еще не пришли, консультации продолжатся в четверг.