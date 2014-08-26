В Суходольск из России зашла большая колонна военной техники – «Права справа»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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Снегирев сказал, что около 22.00 25 августа «из Российской Федерации в Луганскую область, в город Суходольск через город Свердловск зашла колонна техники, состоящая из 21 танка, 6 установок «Град», 12 БТР, 18 КАМАЗов и 2 ЗРК «Оса».