В Суходольск из России зашла большая колонна военной техники – «Права справа»
00:07, 26 августа 2014Политика
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В город Суходольск Луганской области из России 25 августа около 22.00 зашла большая колонна военной техники.
В Суходольск из России зашла большая колонна военной техники / Википедия
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.
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Снегирев сказал, что около 22.00 25 августа «из Российской Федерации в Луганскую область, в город Суходольск через город Свердловск зашла колонна техники, состоящая из 21 танка, 6 установок «Град», 12 БТР, 18 КАМАЗов и 2 ЗРК «Оса».
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