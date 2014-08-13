Снайперы террористов в зоне АТО уничтожают офицеров и важных бойцов - военный историк

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Например, бойца с позывным "Светляк", которого пытался спасти муж активистки и журналистки Татьяны Чорновол Николай Березовый, профессиональный снайпер ранил в ногу специального для того, чтобы более подготовленные бойцы пробовали вытащить раненого.

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Тогда по воякам открывалась стрельба. То есть, профессиональный снайпер работает на ранения, хотя может сразу стрелять в голову.

Таким образом, задача вражеских снайперов - уничтожать офицеров, важных бойцов подразделения: гранатометчиков, пулеметчиков, снайперов.