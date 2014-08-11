Генсек НАТО считает "очень вероятным" российское военное вторжение в Украину

Об этом Расмуссен сказал агентству Reuters.

Отвечая на вопрос, как бы он оценил шансы военной интервенции, генсек НАТО сказал: "Есть очень большая вероятность".

Рассмусен обратил внимание на то, что Россия продолжает риторику о необходимости гуманитарной миссии и усиливает военное присутствие вблизи украинской границы, что может быть использовано для "нелегальной военной операции" в Украине.

Читайте такжеГенсек НАТО заявил, что восхищен мужеством украинского народа в борьбе за свободу

Как сообщал УНИАН, спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня, 11 августа, на брифинге заявил, что Россия стянула к границе с Украиной 45 тыс. военных, 160 танков, 1360 боевых бронированных машин, 390 артиллерийских систем, 150 установок «Град», 192 боевых самолета и 137 ударных вертолетов.