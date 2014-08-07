Генсек НАТО призвал РФ не прикрываться миротворчеством для ведения войны

Об этом генеральный секретарь НАТО заявил сегодня во время брифинга в Киеве.

"Я призываю Россию отступить от крайней черты, отойти от границ", - сказал генсек Альянса, отметив, что не нужно использовать миротворчество "как повод или оправдание для ведения войны".

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"Призываю Россию идти по пути мира, и прекратить поддержку сепаратистов, отвести свои войска от украинской границы и начать искренний диалог ради мирного разрешения конфликта", - сказал Андерс Фог Рассмусен.

По словам генсека Альянса, свобода и будущее Украины подвергаются агрессии. "Поддержка со стороны России сепаратистов продолжается. Она активизируется, расширяется по объему и становится все более глубокой", отметил генсек НАТО, добавив, что сбитый террористами Boeing-777 "показывает трагические последствия такой поддержки".

"Россия накопила огромное количество военных сил и средств на границах с Украиной для того, чтобы защищать сепаратистов и использовать любой повод для продолжения своего вмешательства в Украину", - сказал он.

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Эта поддержка нерушима", - подчеркнул Андерс Фог Расмуссен, назвав при этом партнерство с Украиной долгосрочным и крепким.

"Мы оказываем совещательную помощь Украине по вопросам оборонного планирования, реформ, и готовы активизировать наше сотрудничество с Украиной", - сказал генсек НАТО, отметив, что совещательная помощь оказывается также по вопросам технологий и энергетической безопасности.