Советник Авакова рассказал, что ждет кабельных операторов за трансляцию российских «зомби-телеканалов»

Кабельные операторы, которые продолжают транслировать российские запрещенные российские «зомби-телеканалы», ответят за нарушение закона.

Об этом советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что на сегодняшний день запрещено вещание в эфирных и кабельных сетях «следующих российских зомби-телеканалов: Первый канал. Всемирная сеть», РТР-Планета; НТВ-Мир, Россия -24, TVCI, Россия-1, НТВ, ТНТ, Петербург-5, Звезда, РЕН-ТВ».

По словам Геращенко, «все кабельные операторы, которые продолжают вещать вышеуказанные телеканалы - нарушают закон и ответят за это».

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Он сообщил, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и МВД «будут тесно сотрудничать друг с другом в вопросе контроля за вещанием кабельных операторов в каждом районе Украины». «Для этого нами будут подготовлены соответствующие внутренние нормативные акты. Так как Нацсовет не имеет своих представителей в каждом районе каждой области, а МВД имеет, мы обяжем отчитываться каждый райотдел милиции о том, как работают местные кабельные операторы и не нарушают ли они условия лицензии. Эта информация будет передаваться в Нацсовет для принятия решений относящихся к ее компетенции», - отметил Геращенко.

Он напомнил, что « в Украине решениями судов и Нацсовета по телевидению и радиовещанию лишены права на вещания ряд российских телеканалов, и если кабельный оператор не прекратил их транслировать в сети, то у него будет забрана лицензия, по решению суда конфисковано телекоммуникационное оборудование, и по сегодняшнему зконодательству он должен заплатить всего лишь штраф».

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«Я убежден, что за нарушение лицензионных условий в области трансляции запрещенных законом российских человеконенавистнических телеканалов должна быть также введена уголовная ответственность», - заявил Геращенко и добавил, что МВД уже готовит соответствующие изменения к Уголовному кодексу.

Геращенко также сообщил, что обсудил с руководителем Нацсовета Юрием Артеменко «план по разработке нормативной базы по запрещению в Украине продажи и установки телевизионных спутниковых тюнеров, в которых не будет возможности блокировки принятия запрещенных российских телеканалов». «Пока такого законного запрета нет и технической возможности нет, я обращаюсь к неравнодушным гражданам - патриотам Украины: требуйте от персонала гостиниц, домов отдыха, а особенно от государственных учреждений - больниц, санаториев, школ и других заведений и организаций - блокировать в спутниковых тюнерах вещание запрещенных российских телеканалов», - призвал Геращенко.

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По его словам, «мы с Нацсоветом, со своей стороны, в сжатые сроки разработаем нормативную базу для блокировки спутникового вещания как минимум в общественных местах, и может быть, замахнемся на обязательную блокировку спутниковых российских каналов в частных домах и квартирах. Но для этого нужно будет принять закон Украины, за который, мы надеемся, проголосует уже новая Верховная Рада».