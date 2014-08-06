Британия: Россия не может быть спасителем народа, который втянула в конфликт

Об этом во время экстренного заседании СБ ООН заявил постпред Великобритании Марк Лайэл Грант.

"Давайте признаем - причиной ухудшения гуманитарной ситуации в Донецке и Луганске является насилие со стороны сепаратистов. Там, где нет сепаратистов, нет гуманитарных проблем. Россия поставляет сепаратистам оружие. Она вербуют боевиков, был прямой обстрел с территории России", - заявил он.

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Грант подчеркнул, что этот конфликт готовился и теперь подогревается Россией.

"Россия не может быть спасителем народа, который сама втянула в конфликт", - уверен он.