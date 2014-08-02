После снятия запрета на продажу высокоточного оружия для АТО закупят беспилотники - Геращенко

11:00, 02 августа 2014
Политика
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После снятия запрета на продажу Украине высокоточного оружия приоритетом правительства будет закупка беспилотников для сил АТО.

Геращенко обещает покупать беспилотники

Об этом в эфире 5 канала заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Профессиональные беспилотные самолеты стоят сотни тысяч, а то и миллионы долларов и вот именно их нам и не продавали. А то, что сейчас нужно для подразделений размером рота или батальон - это вполне доступно и могут использоваться беспилотники для кино-фотосъемки. Безусловно, сегодня приоритетом работы правительства, Минобороны, Нацгвардии - это будет закупка такого рода техники», - заявил Геращенко.

Напомним, вчера сообщалось. что террористы сбили украинский беспилотник из комплекса "Бук".

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