После снятия запрета на продажу высокоточного оружия для АТО закупят беспилотники - Геращенко
11:00, 02 августа 2014Политика
2
После снятия запрета на продажу Украине высокоточного оружия приоритетом правительства будет закупка беспилотников для сил АТО.
Геращенко обещает покупать беспилотники / tourdnepr.com
Об этом в эфире 5 канала заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Профессиональные беспилотные самолеты стоят сотни тысяч, а то и миллионы долларов и вот именно их нам и не продавали. А то, что сейчас нужно для подразделений размером рота или батальон - это вполне доступно и могут использоваться беспилотники для кино-фотосъемки. Безусловно, сегодня приоритетом работы правительства, Минобороны, Нацгвардии - это будет закупка такого рода техники», - заявил Геращенко.
Напомним, вчера сообщалось. что террористы сбили украинский беспилотник из комплекса "Бук".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter