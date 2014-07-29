На Житомирщину прибыли более 1,5 тысячи переселенцев из зоны АТО и Крыму

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, "по состоянию на 25 июля в области принято и размещено 1 тыс 511 человек, из которых 1 тыс 316 прибыли из Донецкой и Луганской областей, 195 - из Автономной Республики Крым. 464 человека проживают в социальных учреждениях, гостиницах, санаториях (в частности, отель «Житомир», санаторий «Тетерев», лагерь «Летняя церковь «Рождества»), а остальные - 1 тыс 47 человек - разместились у родственников и близких".

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Также уточняется, что по данным местных координационных штабов, на территории Житомирскойобласти насчитывается 363 объектов всех форм собственности, в которых есть возможность разместить 2 тыс 303 человека (1522 трудоспособных, 488 детей, 150 инвалидов и престарелых и 143 больных, нуждаются в стационарном лечении - УНИАН)".

В ОГА уверяют, что в регионе удается решать различные социально-бытовые вопросы, связанные с организацией медицинского обслуживания, питания, досуга, трудоустройства и обеспечения одеждой, обувью и санитарно-гигиеническими средствами временно переселенных граждан.

В ближайшее время в области предусмотрят в жилом фонде возможности размещения переселенцев в осенне-зимний период.

В частности, Володарско-Волынская, Народицкая, Овручская и Олевска райгосадминистрации провели в полном объеме инвентаризацию жилья, его паспортизацию на соответствие техническим требованиям для временного размещения переселенцев из Крыма и зоны АТО и оформили соответствующие паспорта таких объектов.

Одновременно в ОГА отмечают, что необходимо урегулировать на государственном уровне процедуру идентификации переселенных из зоны АТО и Крыму людей и установить порядок предоставления им соответствующего статуса.