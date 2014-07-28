ООН насчитала более 100 тысяч принудительно перемещенных лиц в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Армен Арутюнян, представляя четвертый доклад относительно ситуации с правами человека в Украине.

«Это увеличение более чем на 15 тысяч внутренне перемещенных лиц через две недели со времени написания доклада», - сказал он.

Так, в докладе речь идет о «скитаниях тысяч внутренне перемещенных лиц», которые спасаются с востока и покидают Крым.

Арутюнян отметил, что в Крыму увеличилось количество случаев запугиваний и случаев дискриминации украинских граждан, крымских татар, представителей религиозных меньшинств.

Читайте такжеВ Киеве зарегистрировались более 10 тыс. переселенцев*** Доклад охватывает период с 8 июня по 15 июля и является четвертым в серии докладов, подготовленных Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, который был развернут в Украине Верховным комиссаром ООН по правам человека в середине марта.