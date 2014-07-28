В Донецке террористы из «Градов» периодически ведут обстрел города – очевидцы

04:20, 28 июля 2014
Политика
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В Донецке террористы из реактивных систем залпового огня «Град» периодически ведут обстрел города.

Фото: vk.com

Об этом корреспонденты УНИАН сообщают жители поселка Октябрьский (родного поселка украинского бизнесмена Рината Ахметова), в г. Донецке которые стали очевидцами происходящего.

В частности, местные жители поселка говорят, что видели две системы «Град», одну из которых боевики установили на террикон близ давно закрытой шахты «Панфиловская», а вторую – непосредственно рядом с единственным в поселке православным храмом.

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«Боевики сначала дают залп в сторону поселка Пески, который расположен возле донецкого аэропорта, а затем разворачивают установку и следующий залп дают уже в сторону центра Донецка», - рассказывают очевидцы.

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