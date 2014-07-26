В аэропорту Таллина задержали журналистов российского телеканала «Звезда»
00:29, 26 июля 2014Политика
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Журналистов российского телеканала «Звезда» задержали в аэропорту Таллина.
сотрудники «Звезды» прилетели в Эстонию, чтобы освещать ежегодную встречу ветеранов дивизии СС / commons.wikimedia.org
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на представителей телеканала, Максима Гриценко и Вячеслава Амилютина остановили на пограничном контроле.
По словам редакции, сотрудники «Звезды» прилетели в Эстонию, чтобы освещать ежегодную встречу ветеранов дивизии СС.
Как сообщается, у репортеров отобраны вещи.
Выйти на связь с редакцией им не дают, подчеркивают представители телеканала.
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