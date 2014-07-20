Катастрофа Boeing-777 является «следствием путинской дестабилизации Украины» - Хельсинская комиссия

Об этом сообщает «Голос Америки», ссылаясь на обращение, обнародованное на сайте этой организации, которая еще имеет название Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В обращении сказано, что Хельсинская комиссия требует беспрепятственного доступа к месту аварии малайзийского «Боинга-777» для проведения независимого международного расследования.

Глава Хельсинской комиссии сенатор Бен Кардин отметил, что «виновные должны быть привлечены к ответственности». Он призвал объединить «международные усилия в расследовании причин и виновников трагедии».Читайте такжеДанные разведки США свидетельствуют, что Россия предоставила боевикам в Украине ЗРК - СМИ

«Особенно, я приветствую усилия и мужество Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая прибыла на место аварии. И большим разочарованием было услышано, что они были вынуждены отойти назад через каких-то 75 минут из-за агрессии со стороны поддерживаемых Москвой сепаратистов», - отметил он.

По словам сенатора, авиакатастрофа малайзийского «Боинга» является следствием российской агрессии в Украине, которая еще началась с захвата Крыма, - это «следствие путинской дестабилизации Украины».

Хельсинская комиссия выразила также обеспокоенность, что сепаратисты могут скрыть достаточно много деталей катастрофы, необходимых для проведения расследования, поскольку контролируют территорию, где упал самолет.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия) является независимой организацией правительства США, которая занимается мониторингом соблюдения Хельсинских соглашений и укрепляет безопасность, поддерживая права человека, демократию, экономическое, природоохранное и военное сотрудничество между 56 странами.

В состав комиссии входит 9 представителей Сената США и 9 - Палаты представителей Конгресса. В неё также входят по одному представителю от Государственного департамента, министерств торговли и обороны.Читайте такжеВеликобритания и Нидерланды требуют от ЕС пересмотра отношений с Россией

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

В правительстве Украины заявили, что террористы при поддержке России пытаются уничтожить доказательства причастности к сбитому в Донецкой области самолету «Малайзийских авиалиний».

Как заявили в Кабмине, управляемые Россией террористы не позволяют компетентным органам Украины начать расследование и отказываются допустить международное содружество и представителей иностранных правительств на место падения самолета.Читайте такжеСаакашвили: Европа может остановить Путина, но она даже не начинала вводить санкции

Правительство обратилось к международному сообществу и призвало обязать Россию отозвать своих террористов и дать возможность украинским и международным экспертам провести всестороннее расследование обстоятельств трагедии.