Львовский горсовет требует снова присвоить звание "Герой Украины" Бандере и Шухевичу

Соответствующее обращение к президенту Петру Порошенко было принято депутатами сегодня на пленарном заседании Львовского горсовета.

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В обращении отмечается, что "незаконными и противоправными решениями Высшего административного суда Украины (ВАСУ), который пошел на поводу тех агентов Кремля, которые заседали в высших эшелонах украинской власти, Степан Бандера и Роман Шухевич юридически были лишены званий "Герой Украины". Очевидно, что решение об отмене соответствующих указов президента суд тогда принимал по указанию Банковой в угоду Путину и Медведеву".

"Требуем от президента Украины Петра Порошенко повторно издать указы о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу звания "Герой Украины". Этим вы подтвердите, что является самостоятельным президентом независимого украинского государства, за которое боролись и отдали свои жизни проводник Организации украинских националистов (ОУН) Степан Бандера и главнокомандующий Украинской повстанческой армии (УПА) Роман Шухевич", - говорится в обращении депутатов городского совета Львова.

Напомним, 12 октября 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко своим указом присвоил звание "Герой Украины" главнокомандующему УПА Роману Шухевичу, а 20 января 2010 года - лидеру ОУН Степану Бандере.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал незаконными указы президента о присвоении Роману Шухевичу и Степану Бандере званий «Герой Украины». 23 июня 2010 года Донецкий апелляционный административный суд также признал незаконными эти указы. Решение суда первой инстанции было принято по иску профессора Донецкого университета Анатолия Соловьева.

Затем коллегия судей ВАСУ своими постановлениями отказала в допуске к производству Верховного суда Украины заявлений (среди авторов заявлений был бывший президент Виктор Ющенко) о пересмотре двух постановлений ВАСУ от 2 августа 2011 года, которыми была признана законность решений донецких судов.

12 октября 2011 года ВАСУ окончательно отказал в пересмотре дел о незаконности присвоения звания "Герой Украины" главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и лидеру ОУН Степану Бандере.