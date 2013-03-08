"Свобода" считает повреждение памятников Бандере и Шухевичу местью за Ленина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе львовской городской организации ВО «Свобода».

«Мы убеждены, что это акт мести антиукраинских политических сил в ответ на демонтаж свободовцами памятников палачу украинского народа Ленину в центре и на востоке Украины», - сказал председатель фракции ВО «Свобода» в Львовском городском совете Маркиян Лопачак.

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«Сегодня стало известно, что ночью вандалы повредили барельеф возле музея главного командира УПА Героя Украины Романа Шухевича в Билогорще. А 6 марта ночью совершено надругательство над памятником проводнику ОУН Герою Украины Степану Бандере в Воле-Задеревацкой Стрыйского района. Есть основания считать, что эти преступления – звенья одной цепи, и злоумышленники сознательно покушаются на память об украинских героях», - сказал председатель Львовского областного совета Петр Колодий (ВО «Свобода»).

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Он обратился к руководству милиции и СБУ в Львовской области с требованием немедленно расследовать эти преступления, а также призвал местные органы власти позаботиться об охране памятных мест, связанных с национально-освободительной борьбой украинского народа.