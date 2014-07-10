Украинские пехотинцы уничтожили 2 минометных расчета и фортификационные сооружения боевиков

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"В первом часу ночи в ходе проведения специальных действий в районе Северска пехотинцы вступили в огневой контакт с боевиками . В результате боя уничтожено 2 минометных расчета и разрушены фортификационные сооружения боевиков", - говорится в сообщении.Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 27 - ранены

В ходов боя были ранены 2 военнослужащих, поврежден 1 танк.