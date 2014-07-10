Украинские пехотинцы уничтожили 2 минометных расчета и фортификационные сооружения боевиков
09:51, 10 июля 2014Политика
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В районе Северска украинские пехотинцы уничтожили 2 минометных расчета и фортификационные сооружения боевиков.
Украинские пехотинцы уничтожили 2 минометные расчеты фортификационные сооружения боевиков/ Фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.
"В первом часу ночи в ходе проведения специальных действий в районе Северска пехотинцы вступили в огневой контакт с боевиками . В результате боя уничтожено 2 минометных расчета и разрушены фортификационные сооружения боевиков", - говорится в сообщении.Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 военнослужащих, 27 - ранены
В ходов боя были ранены 2 военнослужащих, поврежден 1 танк.
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