Аграрии отправили в освобожденные города картофель, свежий хлеб, овощи, мясо, сахар и крупы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия, в связи с завершением боевой операции по освобождению Краматорска и Славянска от террористов премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру агрополитики Игорю Швайке принять необходимые меры по обеспечению этих городов продуктами питания.

На обращение министра первыми мобилизовались представители Всеукраинского аграрного совета из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областей Украины.

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Швайка призвал аграриев присоединиться к оказанию продовольственной помощи для освобожденных от террористов городов.