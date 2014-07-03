Силы АТО освободили четыре населенных пункта в Донецкой области – пресс-секретарь СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге.

«За последние сутки подразделения АТО успешно выполнили задачу по освобождению захваченных городов террористами. Взяты под контроль населенные пункты Закотное, Райгородок, Резниковка, Райалександровка в Донецкой области», - сообщил он.Читайте такжеУкраинские силовики восстанавливают контроль над госграницей с РФ - Тымчук

«Вскоре под контроль украинских военных перейдет населенный пункт Николаевка. Это позволит отрезать от источника снабжения материально-технических средств и боеприпасов террористов с востока», - добавил пресс-секретарь СНБО.

Также Лысенко заметил, что «2 июля подразделение десантников захватило у боевиков бронированный КамАЗ новейшего образца. В его прицепе было найдено 33 ящика 120-миллиметровых мин, 4 миномета российского производства, РПО «Шмель», АГС-17, ПТУР и два ПЗРК, десятки автоматов. Другое подразделение ВДВ Вооруженных сил Украины захватило большое количество стрелкового оружия, которое находилось на одной из баз боевиков».