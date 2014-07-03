Силовики уничтожили 5 "Камазов" с боевиками - Тымчук

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в зоне проведения АТО украинскими силовиками уничтожена автоколонна террористов.

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Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

В частности, уничтожены 5 «КамАЗов», перевозившие боевиков.

Потери сил АТО за вчерашний день (2 июля): 1 военнослужащий погиб, 18 ранены.