У Европы есть долг перед украинским народом - европейский эксперт

Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель директора Центра европейских исследований в Брюсселе Роланд Фройденштайн.

"Стало вполне понятно, что членство Украины в ЕС исключать нельзя. Особенно сейчас, в этой сложной ситуации. На определенном этапе в Киеве было больше флагов ЕС, чем во всех европейских столицах вместе взятых! У Европы есть долг перед украинским народом", - заявил он.

Читайте такжеПольша за 10 лет получила от ЕС более 100 млрд евро помощиВ то же время, по его мнению, это не означает членства Украины в ЕС в следующие пять лет.

"Но уже в официальных документах ЕС записано, что отношения между Украиной и ЕС пойдут дальше Соглашения об ассоциации. Это было компромиссом между теми членами ЕС, которые хотели дать перспективу членства Украине, и теми, которые сейчас против этого. И сейчас мы находимся в этой компромиссной точке", - подытожил Фройденштайн.