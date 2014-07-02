Турчинов: действия военных на востоке результативны, и восток будет полностью очищен от террористов

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания парламента председатель ВР отметил, что Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия продолжают активное наступление на террористов и преступников.Читайте такжеВСУ делают все, чтобы в кратчайшее время на Донбасс вернулся мир - Коваль

“Действия наших военных достаточно эффективны и результативны. Я убежден, что именно благодаря активным действиям наших Вооруженных Сил, Национальной гвардии, мы полностью расчистим от террористов и освободим от захватчиков восток нашей страны. И Донецкая, и Луганская области снова будут жить в мире, работать сообща на будущую сильную Украину”, - отметил Турчинов.