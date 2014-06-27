Террористы захватили воинскую часть Нацгвардии в Донецке

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"После длительного, почти семичасового боя, между личным составом конвойного батальона воинской части Национальной гвардии Украины 3004 (г. Донецк) и вооруженными террористами, боезапас, который находился у военных, был полностью использован. В результате чего, с большим сопротивлением со стороны военнослужащих, территория части была захвачена вооруженными террористами", - говорится в сообщении.

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Как сообщает пресс-служба НГУ, командир батальона находится в плену, личный состав батальона был перемещен в другую воинскую часть "с целью сохранения жизни бойцов".