Госпогранслужба заявила об отсутствии контроля над пограничным пунктом "Изварино" в Луганской области
ГПСУ сообщила, что не контролирует украинский пограничный пункт "Изварино" в Луганской области на границе с РФ.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает ZN.ua
"Нет, нет контроля", - заявил Слободян, добавив, что данный пограничный пункт был обстрелян террористами не этой ночью.Читайте такжеБоевики не соблюдают условия перемирия и продолжают обстрел позиций сил АТО - Селезнев
"Нет, это вытянули старую информацию. Он был обстрелян еще 21 числа", сказал Слободян.
Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил, что в результате обстрела боевиками пропускного пункта "Изварино" часть государственной границы Украины осталась незащищенной.
20 июня СНБО заявил, что Украина установила режим обороны на границе с Россией, после чего президент Украины Петр Порошенко дал приказ военным взять границу под контроль.