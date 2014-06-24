Госпогранслужба заявила об отсутствии контроля над пограничным пунктом "Изварино" в Луганской области

Об этом сообщил начальник пресс-службы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает ZN.ua

"Нет, нет контроля", - заявил Слободян, добавив, что данный пограничный пункт был обстрелян террористами не этой ночью.Читайте такжеБоевики не соблюдают условия перемирия и продолжают обстрел позиций сил АТО - Селезнев

"Нет, это вытянули старую информацию. Он был обстрелян еще 21 числа", сказал Слободян.

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил, что в результате обстрела боевиками пропускного пункта "Изварино" часть государственной границы Украины осталась незащищенной.

20 июня СНБО заявил, что Украина установила режим обороны на границе с Россией, после чего президент Украины Петр Порошенко дал приказ военным взять границу под контроль.