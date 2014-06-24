Боевики обстреляли пропускной пункт "Изварино", часть госграницы осталась незащищенной - журналист

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов. Читайте такжеПорошенко приказал взять границу под контроль

"По данным источника "Цензор.Нет" в штабе АТО, в результате массированного обстрела террористами пограничного пункта "Изварино", подразделение пограничников покинуло пограничный переход. Теперь в районе "Изварино" дыра в границе. Наша авиация и артиллерия не работают - ведь идут мирные переговоры...", - написал журналист.