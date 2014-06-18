Президент внес в ВР представление на назначение Яремы генпрокурором

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на назначение Виталия Яремы на должность генерального прокурора Украины.

Проект соответствующего постановления от 18 июня 2014 г. зарегистрирован на сайте парламента. Виталий Ярема с 27 февраля 2014 занимает должность первого вице-премьер-министра Украины в правительстве Арсения Яценюка. Ярема ответственный за правоохранительный и силовой блок.

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