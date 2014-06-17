Ярема: террористам предложат коридор для выхода из Украины или смерть

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема, пишет Gazeta.ua.

Ярема, в частности, отметил, что президент Петр Порошенко предложил мирный план решения проблемы на Донбассе.

"Им предусмотрено вступление в силу так называемого временного короткого перемирия. Боевикам будет предложен коридор для того, чтобы они покинули территорию Украины", - уточнил чиновник.

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Кроме того, Ярема предупредил, что если боевики не воспользуются этой возможностью, они будут уничтожены.

Вместе с тем, он отметил, что не все террористы смогут беспрепятственно выехать из Украины.

"За исключением людей, совершивших особо тяжкие преступления, связанные с убийствами, пытками, тяжелыми телесными повреждениями", - добавил первый вице-премьер.

По его словам, украинские войска и правоохранительные органы не начали зачистку территории Донбасса из-за наличия там большого количества мирного населения.

"Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы прийти на помощь этим людям", - заверил Ярема.