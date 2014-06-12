Ночью границу Украины со стороны РФ пересекли 3 танка - журналист

Об этом сообщил главный редактор издания Цензор.Нет на своей странице в Facebook.

"Россия бросила в бой против украинских войск танки. Как сообщил в комментарии для "Цензор.Нет" министр внутренних дел Арсен Аваков: "Сегодня ночью 3 танка Т-72 пересекли государственную границу Украины со стороны России. Один танк находится в населенном пункте Снежное. Два других танка выдвинулись из города. В окрестностях Снежного эти танки были перехвачены украинскими войсками. Идет бой. Есть информация, что один российский Т-72 подбит", - написал журналист. Читайте такжеШтаб АТО сообщает о наличии у террористов двух танков, находящихся на вооружении РФ - Тымчук

По информации источников издания в силовых структурах, на российской территории в непосредственной близости от границы с Украиной размещены дополнительные силы бронетехника и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", которые также могут быть направлены в Украину в любой момент.

Многочисленные жители Снежного, которые сообщают в органы внутренних дел о появлении танков в Снежном, говорят, что экипаж не скрываясь говорит о своем российском происхождении, что они приехали "освобождать Украину" и это их "интернациональный долг". Однако местное население поддержки оккупантам не демонстрирует, сообщает журналист.

"Эксперты предполагают, что бронетехника, которой управляют российские военные, может быть завезена из Крыма. Кремль рассчитывает таким примитивным спектаклем скрыть российское происхождение танков", - написал в соцсети Бутусов.