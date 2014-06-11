Террористы окопались в Снежном из-за стратегического завода авиапрома - активист

Об этом заявил активист Игорь Савчук.

"Недавно группа террористов международников захватила город Снежное Донецкой области. В СМИ было много недоумений по поводу того, зачем им то Снежное... А тем временем террористы укрепляют свои позиции в Снежном, в то время пока силы АТО на них не обращают внимания. Так вот, если есть высокопрофессиональные силы в резерве, самое время отправить их в Снежное. Немедленно!", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, именно в этом городе производят "критические" детали авиационных двигателей - лопатки и диски турбин.

Читайте такжеВ Снежное прибыли около 300 боевиков и БТРы, установили пулемет и зенитное орудие - Ляшко"От технологии производства этих деталей зависит вся военная авиация. И Украины, и России. Например, Китай не мог запустить свое производство клонов российских военных самолетов Су-27 (30, 33) пока не раздобыл в Украине именно эту безделушку", - написал Савчук.

По его мнению, технологии Снежнянского завода крайне нужны России.

"Это производство стратегически важно для России. Настолько важное, что для его вывоза с территории Украины в Россию стоит послать несколько сотен военнослужащих с бронетехникой в Снежное", - считает Савчук.

В течение последней недели неоднократно появлялись сообщения об увеличении присутствия боевиков в Снежном. В частности, о попытках создать там новую базу террористов заявил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук. Об увеличении количества боевиков в городе сообщала и Донецкая ОГА.