Порошенко поручил создать необходимые условия для населения, которое желает выехать из зоны АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время встречи Порошенко с руководителями силовых ведомств.

Также президент Украины поручил правительству взять на себя организацию перевозки людей, принять меры по медицинскому обслуживанию и развернуть сеть мобильных пунктов для обеспечения мирного населения питьевой водой, питанием и медикаментами.Читайте такжеПорошенко: Огонь на востоке Украины необходимо прекратить на этой неделе

Местные государственные администрации при участии органов местного самоуправления должны совместно с Кабинетом министров разместить население, прибывающее из района антитеррористической операции.