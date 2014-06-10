Порошенко поручил создать необходимые условия для населения, которое желает выехать из зоны АТО
09:29, 10 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поручил руководителям СБУ, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям создать все необходимые условия для мирного населения, желающего выехать из районов проведения антитеррористической операции.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время встречи Порошенко с руководителями силовых ведомств.
Также президент Украины поручил правительству взять на себя организацию перевозки людей, принять меры по медицинскому обслуживанию и развернуть сеть мобильных пунктов для обеспечения мирного населения питьевой водой, питанием и медикаментами.Читайте такжеПорошенко: Огонь на востоке Украины необходимо прекратить на этой неделе
Местные государственные администрации при участии органов местного самоуправления должны совместно с Кабинетом министров разместить население, прибывающее из района антитеррористической операции.
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