Солдат почетного президентского караула уронил ружье, когда Порошенко проходил в ВР

Солдат почетного президентского караула уронил ружье в то время, когда новоизбранный президент Украины Петр Порошенко проходил по красной дорожке в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, солдаты стояли по обе стороны красной дорожки.

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Когда прошел Порошенко и дошел почти до двери, один из солдат, стоявший вблизи двери, сначала выпустил винтовку, а затем и сам наклонился, и было понятно, что ему стало плохо. После этого солдата забрали.

Видео Громадське ТБ

"Петро Порошенко прибыл в Верховную раду. Во время прохода по красной дорожке у одного из солдатов роты почетного караула упало ружье, солдат покачнулся и чуть не упал сам. Судя по всему , солнечный удар - солдаты стояли в течение часа под солнцем", - отмечает журналист Мустафа Найем с места события.