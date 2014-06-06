Госдеп советует американцам не ездить в пограничные с Россией регионы Украины

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

В частности, американцев предупреждают, что среди пророссийски настроенных людей как в оккупированном Крыму, так и в захваченных боевиками районах на Донбассе очень сильны антиамериканские настроения.

Читайте такжеРоссияне назвали Украину одной из самых враждебных странТак, там неоднократно бывали случаи угроз гражданам США и их похищения, предупреждает Госдеп. Кроме того, американцам советуют быть осторожными в Одессе.

Также в учреждении отметили, что в связи с данной ситуацией посольство в Украине работает в ограниченном режиме - сотрудники не имеют возможности добраться до всех проблемных регионов.