Госдеп советует американцам не ездить в пограничные с Россией регионы Украины
08:18, 06 июня 2014Политика
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Государственный департамент США обратился к согражданам с призывом воздержаться от поездок в нестабильные регионы Украины.
REUTERS
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
В частности, американцев предупреждают, что среди пророссийски настроенных людей как в оккупированном Крыму, так и в захваченных боевиками районах на Донбассе очень сильны антиамериканские настроения.
Читайте такжеРоссияне назвали Украину одной из самых враждебных странТак, там неоднократно бывали случаи угроз гражданам США и их похищения, предупреждает Госдеп. Кроме того, американцам советуют быть осторожными в Одессе.
Также в учреждении отметили, что в связи с данной ситуацией посольство в Украине работает в ограниченном режиме - сотрудники не имеют возможности добраться до всех проблемных регионов.
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