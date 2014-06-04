Террористы захватили в плен зампрокурара Славянской межрайонной прокуратуры - СМИ

20:29, 04 июня 2014
Политика
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На Донбассе боевики продолжают похищать людей.  

Вооруженный боевик / REUTERS

Боевики из террористической организации "ДНР" взяли в плен заместителя прокурора Славянской межрайонной прокуратуры Сергея Мироненко. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Вчера поступило анонимное сообщение, что Мироненко насильно удерживают в помещении захваченного сторонникам ДНР здания СБУ в  Славянске", - сказал собеседник "ОстроВа". 

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