Террористы захватили в плен зампрокурара Славянской межрайонной прокуратуры - СМИ
20:29, 04 июня 2014Политика
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На Донбассе боевики продолжают похищать людей.
Вооруженный боевик / REUTERS
Боевики из террористической организации "ДНР" взяли в плен заместителя прокурора Славянской межрайонной прокуратуры Сергея Мироненко. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.
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"Вчера поступило анонимное сообщение, что Мироненко насильно удерживают в помещении захваченного сторонникам ДНР здания СБУ в Славянске", - сказал собеседник "ОстроВа".
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