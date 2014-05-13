Террористы взяли в плен начальника управления Восточного территориального командования

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

Так, согласно сообщению, боевики, которые действуют на территории Донецкой области, взяли в плен начальника управления Восточного территориального командования полковник Юрия Лебедя.

Стоит также отметить, что во время оккупации Крыма Юрий Лебедь руководил полком специального назначения Внутренних войск МВД на полуострове. После аннексии Крыма российскими оккупантами, украинский офицер отказался принимать их гражданство.

Напомним, как сообщалось ранее, около 13.00 на окраине села Октябрьское Славянского района, в 20 км от Краматорска, во время движения, колонна одной из воинских частей ВСУ была цинично и коварно обстреляна террористами из засады. В результате атаки погибло семеро украинских десантников 95-й аэромобильной бригады Воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.