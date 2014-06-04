Самопровозглашенные власти Крыма разрешили депутату от ПР Рыбаку въезжать на полуостров

Соответствующее сообщение размещено на сайте так называемого Госсовета Крыма.

«Народный депутат Украины Владимир Рыбак исключен из списка лиц, пребывание которых на территории Республики Крым является нежелательным. В адрес Государственного совета Республики Крым поступило официальное обращение народного депутата Украины В.В. Рыбака, в котором он информирует об отзыве своего голоса за проект Постановления № 4461 от 15 марта 2014 года «О досрочном прекращении полномочий Верховного совета Автономной Республики Крым». По результатам рассмотрения полученного обращения, Постоянной комиссией Государственного совета Республики Крым по нормотворческой деятельности, организации работы ГС и связям с общественностью принято решение об исключении В.В. Рыбака из списка лиц, пребывание которых на территории Республики Крым является нежелательным», – говорится в сообщении.Читайте такжеСМИ: Царев сбежал в Крым

Также на сайте размещен обновленный список лиц, пребывание которых на территории Республики Крым является нежелательным. На сегодня он включает 338 человек.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными, нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% участвовавших в нем граждан проголосовали за присоединение Крыма к России.

15 марта Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Верховного Совета Автономной Республики Крым (№4461). За это решение проголосовали 278 народных депутатов из 296, зарегистрированных в сессионном зале ВР.Читайте такжеТимошенко и Яроша объявили персонами нон грата в Крыму

В свою очередь, крымские власти 27 марта опубликовали список из 320 бывших и действующих депутатов Верховной Рады Украины, а также представители исполнительной власти, пребывание которых является в Крыму «нежелательным».