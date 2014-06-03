Мэр Донецка: Из-за бандитизма "ДНР" из города уходит малый бизнес, закрываются кафе и отели

Из-за беспредела, который творят в Донецке бандиты, сворачивает свою работу малый бизнес, закрываются гостиницы и кафе. Об этом журналистам сообщил донецкий городской голова Александр Лукьянченко, передает "ОстроВ".

"В настоящее время из-за той стабильно напряженной обстановки стремительно сворачивает свою работу малый бизнес в городе, сворачивается торговля, сфера обслуживания, отдельные гостиницы, кафе рестораны. Многие фирмы отпускают своих работников в бесплатные отпуска", - сказал он.

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"Это, к сожалению, отражается на экономике и на доходной части бюджета", - добавил Лукьянченко, уточнив, что только имевшиеся ресурсы помогли закрыть городской бюджет за апрель.

Также, по словам донецкого градоначальника, сократились отчисления в Пенсионный фонд: "Мы за 5 месяцев практически первый раз недовыполнили поступления в ПФ на 11% или на 63 млн грн".

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При этом Лукьянченко подчеркнул, что все пенсии и социальные выплаты в апреле дончане получили в полном объеме и "практически своевременно". То же самое касается заработных плат, за исключением двух простаивающих предприятий - заводов "Топаз" и "Донбасскабель".