В Донецке террористы отпустили редактора газеты «Донбасс» — журналисты газеты

Как передает корреспондент УНИАН, по информации журналистов газеты «Донбасс», сегодня к зданию редакции подъехали вооруженные люди, часть из которых поднялись в редакцию газеты «Донбасс», о чем-то переговорили с главным редактором газеты Александром Брижом, который также является главой областной организации Союза журналистов Украины, и вскоре его вместе с одним из корреспондентов газеты Андреем Кривцуном, вывели из редакции.Читайте такжеБоевики вывезли в неизвестном направлении главредов газет "Донбасс" и "Вечерний Донецк" - СМИ

По словам журналистов, часть вооруженных представителей самопровозглашенной «Донецкой народной республики» оставались дежурить на первом этаже здания редакции и никого не пропускали ни на улицу, ни на этажи здания.

По словам журналистов, сопровождавший главного редактора корреспондент Кривцун, неоднократно брал интервью у представителей ДНР.Читайте такжеВ Рубежном семь вооруженных террористов похитили мужчину

В настоящее время Бриж и Кривцун вернулись в редакцию. Журналистам пока неизвестно о чем проводились переговоры между ними и сепаратистами.