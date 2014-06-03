Рада разрешила арестовать Царева

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата Олега Царева.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности Царева только во время повторного голосования.

Сначала «за» проголосовали только 222 народных депутата, а затем - 235 из 302 зарегистрированных в сессионном зале.

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Также народные депутаты дали согласие на арест Царева. За данное решение проголосовали 226 народных депутатов (минимально необходимое количество голосов - УНИАН) из 301 зарегистрированного в сессионном зале.