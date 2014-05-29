Минобороны: У нас нет ни одного лишнего человека, чтобы делать ротацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра обороны Михаил Коваль сообщил на заседании парламента, отвечая на вопрос относительно осуществления ротации личного состава Вооруженных сил.

“Эта ротация произведена не будет. Мы вывели все силы и средства, мы перекрыли все государственные границы, мы готовы к выполнению задач по назначению, у нас нет ни одного лишнего человека, чтобы выводить и делать ротацию”, - сказал Коваль.

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Он добавил, что в такой опасной для государства ситуации “вывод не может быть”.

Кроме того, Коваль отметил, что во время антитеррористической операции артиллерия используется только по артиллерийским позициям террористов.

“Во время выполнения мероприятий АТО мы несколько раз использовали артиллерию, но использовали по артиллерийским позициям сепаратистов на открытой местности”, - сказал Коваль.

По его словам, реактивная артиллерия в составе АТО есть в составе соединений, но она не использовалась. “Это очень мощное оружие”, - сказал Коваль.